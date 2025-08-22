Wirtschaft Umfrage zeigt: Das stört Unternehmen an Sangerhausen und Eisleben am meisten
Alle fünf Jahre erfragen IHK und HWK die Standortzufriedenheit von Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt. Anhand von 47 Kategorien, von Gaspreisen über Betreuungsplätze bis Abfallgebühren wurden Sangerhausen und Eisleben bewertet. Was ist gut und was läuft schlecht?
22.08.2025, 10:06
Sangerhausen/MZ. - Inflation, Tarifsteigerungen, Energiepreise bereiten den Unternehmen nicht nur in Mansfeld-Südharz derzeit Probleme. Wie es ihnen genau geht und vor allem wie sie ihren jeweiligen Standort einschätzen, das wollten die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer (HWK) wissen.