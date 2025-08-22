Alle fünf Jahre erfragen IHK und HWK die Standortzufriedenheit von Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt. Anhand von 47 Kategorien, von Gaspreisen über Betreuungsplätze bis Abfallgebühren wurden Sangerhausen und Eisleben bewertet. Was ist gut und was läuft schlecht?

Umfrage zeigt: Das stört Unternehmen an Sangerhausen und Eisleben am meisten

Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau und der Handwerkskammer (HWK) befasste sich mit der Zufriedenheit von Unternehmen in Sangerhausen und Eisleben.

Sangerhausen/MZ. - Inflation, Tarifsteigerungen, Energiepreise bereiten den Unternehmen nicht nur in Mansfeld-Südharz derzeit Probleme. Wie es ihnen genau geht und vor allem wie sie ihren jeweiligen Standort einschätzen, das wollten die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer (HWK) wissen.