Alle fünf Jahre erfragen IHK und HWK die Standortzufriedenheit von Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt. Anhand von 47 Kategorien, von Gaspreisen über Betreuungsplätze bis Abfallgebühren wurden Sangerhausen und Eisleben bewertet. Was ist gut und was läuft schlecht?

Von Joel Stubert 22.08.2025, 10:06
Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau und der Handwerkskammer (HWK) befasste sich mit der Zufriedenheit von Unternehmen in Sangerhausen und Eisleben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Sangerhausen/MZ. - Inflation, Tarifsteigerungen, Energiepreise bereiten den Unternehmen nicht nur in Mansfeld-Südharz derzeit Probleme. Wie es ihnen genau geht und vor allem wie sie ihren jeweiligen Standort einschätzen, das wollten die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer (HWK) wissen.