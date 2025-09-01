Rettungshubschrauber nach Unfall in Einsatz Überholmanöver missglückt: Motorradfahrer wird bei Roßla lebensbedrohlich verletzt
Auf der Landesstraße 234 zwischen Roßla und Agnesdorf hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 68-Jähriger kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.
Aktualisiert: 01.09.2025, 08:50
Roßla/Agnesdorf - Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 234 zwischen Roßla und Agnesdorf lebensbedrohlich verletzt worden.