weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Rettungshubschrauber nach Unfall in Einsatz: Überholmanöver missglückt: Motorradfahrer wird bei Roßla lebensbedrohlich verletzt

Rettungshubschrauber nach Unfall in Einsatz Überholmanöver missglückt: Motorradfahrer wird bei Roßla lebensbedrohlich verletzt

Auf der Landesstraße 234 zwischen Roßla und Agnesdorf hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 68-Jähriger kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 01.09.2025, 08:50
An der Unfallstelle war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Er brachte den Verletzten in eine Spezialklinik nach Halle.
An der Unfallstelle war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Er brachte den Verletzten in eine Spezialklinik nach Halle. (Symbolbild: dpa)

Roßla/Agnesdorf - Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 234 zwischen Roßla und Agnesdorf lebensbedrohlich verletzt worden.