Im Haus von Lion Feuchtwanger Trotz erschwerter Bedingungen: Allstedter Bäcker begeistern in Los Angeles

Knapp eine Woche waren Bäckermeister Stev Richter und seine Frau Bianca aus Allstedt in Los Angeles, um dort bei einer Vernissage klassische Allstedter Backwaren zu backen und den Amerikanern zu servieren. Dabei war das Backen schon ein Abenteuer. Was die beiden erlebt haben und warum er gut ankam.