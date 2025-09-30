weather wolkig
Im Haus von Lion Feuchtwanger Trotz erschwerter Bedingungen: Allstedter Bäcker begeistern in Los Angeles

Knapp eine Woche waren Bäckermeister Stev Richter und seine Frau Bianca aus Allstedt in Los Angeles, um dort bei einer Vernissage klassische Allstedter Backwaren zu backen und den Amerikanern zu servieren. Dabei war das Backen schon ein Abenteuer. Was die beiden erlebt haben und warum er gut ankam.

Von Joel Stubert 30.09.2025, 06:00
Nach anfänglicher Skepsis fanden auch die amerikanischen Gäste Gefallen an den Backwaren aus dem fernen Allstedt.
Allstedt/MZ. - Ja, sie waren zunächst zurückhaltend, die Amerikaner. „Denn Mohn ist dort eher als Gewürz bekannt und wird selten in Backwaren verwendet“, sagt Stev Richter, Bäckermeister aus Allstedt.