Traum vom Eigenheim: Wie teuer das Mieten und Kaufen in Sangerhausen ist

Symbolfoto - Wie teuer das Mieten und Kaufen in Sangerhausen ist.

Sangerhausen/MZ. - In seinem jüngst vorgelegten aktuellen Preisspiegel konstatiert der Immobilienverband Deutschland (IVD), Region Mitte-Ost, für den Raum Sangerhausen mittelprächtige Aussichten für das laufende Jahr. Der Branchenverband, dem in Sachsen-Anhalt und Sachsen 280 Immobilienfirmen, Verwalter und Sachverständige in gut 40 Städten angehören, hatte Ende 2023 bei seinen Mitgliedern die real erzielten Verkaufs- und Mietpreise erhoben und sie um eine Einschätzung der Lage gebeten.