Gedenken an den Bauernkrieg Tod Thomas Müntzers - So wirbt der Landkreis Mansfeld-Südharz für das Gedenken

Mit diversen Souvenis will die Standortentwicklungsgesellschaft in Mansfeld-Südharz auf die Veranstaltungen zum Bauernkriegs- und Müntzergedenken aufmerksam machen. Was es gibt und wo man die Produkte erhält.