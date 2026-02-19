Auf dem Gelände des Naturresorts Schindelbruch bei Stolberg im Harz sind bauliche Veränderungen vorgesehen. Der Gemeinderat Südharz hat vorbehaltlich zugestimmt, das Votum aus Stolberg steht noch aus.

Stolberg/MZ. - Üblicherweise wäre die Reihenfolge eine andere: Wenn der Stolberger Ortschaftsrat am Montag, 23. Februar, darüber entscheiden soll, den Entwurf des Bebauungsplans für das Naturresort Schindelbruch zu ändern, dürfte kaum mit einem Nein zu rechnen sein. Der Gemeinderat hatte den Plänen ohnehin schon zugestimmt - jedoch unter Vorbehalt, denn auch die Stolberger haben ein Wörtchen mitzureden. Die Ortschaftsratssitzung findet ab 19 Uhr im Rathaus öffentlich statt.