Nach gut 40 Jahren als Erzieherin wurde Eveline Fulczyk jetzt in der Kita Buratino in Beyernaumburg verabschiedet. Was für sie das Schönste an ihrem Beruf war.

„Tante Evi“ ist in Rente - Was für Eveline Fulczyk das Schönste an ihrem Beruf war

Schwer gerührt war Eveline Fulczyk (Mitte) bei ihrer Verabschiedung beim Sommerfest in der Kita in Beyernaumburg.

Beyernaumburg/MZ. - Der Moment, als sie den Schlüssel abgegeben hat – da hatte sie nochmal Tränen in den Augen. „Die Kolleginnen, die Eltern, die sich am letzten Tag verabschiedet haben – das war verdammt schwer“, sagt Eveline Fulczyk. Mit dem Ende des Monats Juni ist die Erzieherin in den Ruhestand gegangen – nach gut 40 Jahren nahezu ununterbrochenen Einsatzes in der Kita in Beyernaumburg.