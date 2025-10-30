Eine Familie kann nicht in ihr neu gebautes Haus in Sangerhausen einziehen, weil der Wasserverband es nicht an Ver- und Entsorgungsleitungen anschließt. Die Stadt verspricht Hilfe.

Streit mit Wasserverband - Warum der Traum vom Haus in der Sangerhäuser Ostsiedlung zu Alptraum wird

Fabian Wagner vor seinem neu gebauten Haus in der Sangerhäuser Ostsiedlung. Er kann mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter dort nicht einziehen, weil es Streit um den Anschluss an die Trink- und Abwasserleitungen gibt.

Sangerhausen/MZ. - Mit dem Haus wollen sich die Sangerhäuserin Laura Wagner (34) und ihr aus Erfurt stammender Mann Fabian (32) einen Traum erfüllen. Es soll ein Ort werden, an dem ihre vierjährige Tochter sorgenfrei aufwachsen kann. Doch mittlerweile hat sich der Traum vom eigenen Haus für die junge Familie, die wie andere in der Sangerhäuser Ostsiedlung baut, zu einem Alptraum entwickelt.