  4. In Fotofalle im Südharz getappt: Straßenverkehr als größte Gefahr für seltene Luchse

Im Dreiländereck von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist eine Luchsfamilie mit einer Wildkamera fotografiert worden. Wie viele Exemplare im Harz leben

Von Helga Koch 09.09.2025, 15:44
Die Luchsin und ihre Jungen sind kürzlich im Südharz in eine Fotofalle getappt.
Südharz/MZ. - Pinselohren, Backenbart, kurzer Schwanz. Im Südharz ist kürzlich eine Luchsin mit mindestens drei Jungen am helllichten Tag ins Blickfeld einer Wildkamera getappt. Mitten im Dreiländereck von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, wie das Thüringer Umweltministerium vermeldete.