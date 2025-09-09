In Fotofalle im Südharz getappt Straßenverkehr als größte Gefahr für seltene Luchse
Im Dreiländereck von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist eine Luchsfamilie mit einer Wildkamera fotografiert worden. Wie viele Exemplare im Harz leben
09.09.2025, 15:44
Südharz/MZ. - Pinselohren, Backenbart, kurzer Schwanz. Im Südharz ist kürzlich eine Luchsin mit mindestens drei Jungen am helllichten Tag ins Blickfeld einer Wildkamera getappt. Mitten im Dreiländereck von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, wie das Thüringer Umweltministerium vermeldete.