Nach einer Bauzeit von 277 Tage wird die Thyrabrücke von Bösenrode eingeweiht. Die Bauarbeiten kosteten rund eine Million Euro.

Nach der Einweihung der Thyrabrücke in Bösenrode fährt Armin Hörnlein als erster über das neue Bauwerk.

Bösenrode/MZ. - „Heute geht für die Einwohner von Bösenrode ein großer Wunsch in Erfüllung“, sagt Bürgermeister Gunter Pabst, bevor er zusammen mit Verbandsgemeindebürgermeister Michael Peckruhn (beide parteilos) das Band an der neu errichteten Thyrabrücke durchschneidet.