weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Brückenbau Bösenrode: Straße nach Brückeneinweihung in Bösenrode wieder freigegeben

Jetzt einschalten
Derby-Rückspiel in Halle: HFC gegen FCM II jetzt im Livestream
Derby-Rückspiel in Halle: HFC gegen FCM II jetzt im Livestream

Brückenbau Bösenrode Straße nach Brückeneinweihung in Bösenrode wieder freigegeben

Nach einer Bauzeit von 277 Tage wird die Thyrabrücke von Bösenrode eingeweiht. Die Bauarbeiten kosteten rund eine Million Euro.

Von Steffi Rohland 14.12.2025, 14:45
Nach der Einweihung der Thyrabrücke in Bösenrode fährt Armin Hörnlein als erster über das neue Bauwerk.
Nach der Einweihung der Thyrabrücke in Bösenrode fährt Armin Hörnlein als erster über das neue Bauwerk. (Foto: Steffi Rohland)

Bösenrode/MZ. - „Heute geht für die Einwohner von Bösenrode ein großer Wunsch in Erfüllung“, sagt Bürgermeister Gunter Pabst, bevor er zusammen mit Verbandsgemeindebürgermeister Michael Peckruhn (beide parteilos) das Band an der neu errichteten Thyrabrücke durchschneidet.