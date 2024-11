Tourismus in Mansfeld-Südharz

Stolberg/MZ. - Die Tourist-Information Stolberg zieht in der kommenden Woche ins Rathaus Stolberg, Markt 1, um. Während der Zeit des Umzuges vom 19. bis 21. November wird die Tourist-Information Stolberg aus diesem Grund geschlossen bleiben.

Geöffnet ist bis Montag, 18. November, täglich von 10 bis 16 Uhr in der Niedergasse 17, dann erst wieder ab Freitag, den 22. November, täglich 10 bis 16 Uhr im Rathaus Stolberg, 1. Etage, 1. Raum links.

Museum „Alte Münze“ in Stolberg wegen Sanierungsarbeiten geschlossen

Das Museum „Alte Münze“, Niedergasse 19, ist wegen Sanierung und Neugestaltung der Ausstellungen seit 4. November vorübergehend geschlossen. Die historische Münzwerkstatt im Erdgeschoss und der neuen Eingangsbereich des Museums soll voraussichtlich zu Weihnachten 2024 wieder öffnen. Die beiden oberen Etagen im Museum werden im neuen Jahr fertiggestellt und wieder geöffnet werden, heißt es in einer Mitteilung.

Das Schloss Stolberg hat geöffnet: dienstags bis sonntags und an den Feiertagen von 11 bis 16 Uhr (Heiligabend und Silvester bis 15 Uhr). Das Josephskreuz auf dem Großen Auerberg hat freitags bis sonntags und an den Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet, die Heimkehle mittwochs bis sonntags und an den Feiertagen von 11 bis 16 Uhr. Kontakt zur Tourist-Info: 036454 454.