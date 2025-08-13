Der Ehrenvorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Johannes W. Gnehr hat im neuen Heimatheft „Hayner Rebellen“ Dokumente aus fast drei Jahrzehnten zusammengestellt.

Das Titelblatt des 17. Heimathefts vom Hayner Harzklub-Zweigverein zeigt den Schwalbenschwanz, der 1993 zum Symbol geworden ist.

Hayn/MZ. - Der Schwalbenschwanz. Immer mal taucht er im neuen Heimatheft des Harzklub-Zweigvereins von Hayn (Mansfeld-Südharz) auf. Als Symbol der Hayner Rebellen, über deren Engagement der Ehrenvorsitzende Johannes W. Gnehr in der Broschüre berichtet und die man durchaus ein wenig in der Tradition der Harzschützen sehen könnte. Und das kann Gnehr deshalb so detailliert darlegen, weil er einer dieser Rebellen war – und ist. Sein Appell gilt der ganz besonders der Jugend: „Also engagiert euch, bleibt wachsam und lasst euch nicht alles gefallen!“