Steigende Energiepreise lassen in MSH Nachfrage nach Solaranlagen und Wärmepumpen steigen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die hohen Energiepreise führen in Mansfeld-Südharz zu einer rasant steigenden Nachfrage nach Solaranlagen oder auch Wärmepumpen. Hagen Robel, Obermeister der Innung Sanitär, Heizung, Klima (SHK) in Mansfeld-Südharz, kann einen deutlichen Trend beobachten. Viele Menschen im Landkreis orientierten sich jetzt gerade um.

Die hohen Energiepreise und zu erwartenden Abschläge haben viele Immobilienbesitzer zu diesem Schritt getrieben. „Wärmepumpen sind gerade deutlich mehr nachgefragt“, sagt Robel, der selbst Geschäftsführer der Sterl-GmbH in Eisleben ist, die sich mit dem Bereich SHK beschäftigt.

Längere Wartezeit auf Wärmepumpen

Die Auftragsbücher der Firmen in der Branche seien gut gefüllt. „Allerdings haben wir die Lieferkettenproblematik“, sagt er. „Wenn ich heute eine Wärmepumpe bestelle, kommt die erst in einem Jahr.“ Die Firmen hätten viele Aufträge, aber könnten teilweise aufgrund des Materialmangels nicht arbeiten.

Und für die Kunden ist die Verzögerung ebenfalls ärgerlich. „Teilweise verstehen es die Leute, andere wiederum nicht“, sagt Robel. Denn der Materialmangel habe sich vielerorts herumgesprochen. „Aber, wer nun wirklich monatelang auf seine Wärmepumpe warten soll, der findet das natürlich nicht gut.“ Denn Zeit ist in diesem Fall bares Geld, die hohen Energiepreise erhöhen den Druck.

„Wir versuchen, dann alte Anlagen zu optimieren“, sagt er. „Früher konnten Leute mit ihren ineffizienten Anlagen leben, weil die Energiepreise nicht so hoch waren“, sagt er. Mittlerweile führe die Entwicklung aber zu dramatischen Situationen. Er berichtet von einer alleinstehenden Rentnerin, die in ihrem Haus bislang über 200 Euro monatlich für das Gas bezahlt hat.

„Die soll nun 1.000 Euro bezahlen“, erzählt der 58-Jährige. Um solche Kosten zu vermeiden, sei die Nachfrage nach Gasbrennwertheizungen auch stark angestiegen, berichtet Robel. Diese Geräte helfen dabei, alte Gasheizungen energieeffizient zu sanieren.

Hohe Nachfrage nach Photovoltaikanlagen

Neben Wärmepumpen und Gasbrennwertheizungen ist auch die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen im Landkreis stark angestiegen. Aber auch hier sei nicht ausreichend Material vorhanden. „Die Module an sich sind gar nicht das Problem, vielmehr sind es Elektrik oder die Wechselrichter, die den Wechselstrom der Photovoltaikanlagen in 230 Volt-Gleichstrom für die Steckdose umwandeln“, sagt er.

Auch bei der Elektrikfirma von Klaus Daum in Sangerhausen sieht man die steigende Nachfrage. „Das ist absolut so. Solaranlagen werden gerade verstärkt nachgefragt“, sagt Mitarbeiterin Kathrin Griehl. Wie schnell ein Kundenwunsch nach einer neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach bedient werden kann, hänge von vielen Faktoren ab.

„Manche Teile bekommt man schnell, bei anderen kann es Monate dauern“, sagt sie. So ist an anderer Stelle aus der Branche zu hören, dass es weniger um die Verfügbarkeit der Solarplatten an sich gehe. Aber es könne eben auch an einem Schaltschrank scheitern, der nicht geliefert werden kann.

Kunden müssen auf bestimmte Teile warten

„Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen ist seit Beginn des Jahres enorm gestiegen“, sagt auch Thomas Rakow, Geschäftsführer der Heide-Solar GmbH in Hohlstedt. Eigenen Aussagen zufolge ist sein 2001 gegründetes Unternehmen ein Pionier in der Region auf dem Gebiet der Solarenergieanlagen – mit über 2.000 Kunden auch deutschlandweit.

„Im Schnitt haben sich die Anfragen um das Sechs- bis Achtfache erhöht.“ Der Markt für bestimmte Anlagenkomponenten wie Wechselrichter und Batteriespeicher sei derzeit aufgrund der stark gestiegenen Nachfragen leer gefegt. „Vor allem beliebte Modelle für Anlagengrößen von fünf bis 15 kWp sind nur mit langen Wartezeiten verfügbar“, sagt er.

kWp gibt dabei die Höchstleistung an Kilowattstunden bei idealen Bedingungen an. Außerdem sehe man zunehmend große Probleme im Netzausbau und außergewöhnlich lange Wartezeiten bei der Bearbeitung durch die Energieversorger. „Hier kann es schon mal zu Wartezeiten bis zu einem Jahr kommen.“ Bei Großanlagen führten langwierige Baugenehmigungen oder unzureichende Statik-Aussagen zu Problemen.

Kosten ebenfalls erhöht

Die Vorteile für den Bau einer Photovoltaikanlage (PV) sieht Rakow dennoch. Eine solche Anlage auf dem Dach sei „der Kern einer dezentralen Energieversorgung und ein Beitrag zur eigenen Unabhängigkeit sowie zum aktiven Klimaschutz“. Die Kosten für den Bezugsstrom stiege stetig, mit einer PV-Anlage lasse sich die Aufwärtsspirale für den eigenen Geldbeutel abfedern, so Rakow.

„Mit den richtigen Anlagenkomponenten wie zum Beispiel einem Speicher lassen sich noch mehr Einsparungen erzielen.“ Natürlich stiegen durch die hohe Nachfrage aber auch die Kosten für die Anschaffung einer PV-Anlage

Regina Ziesche, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, pflichtet Rakow unabhängig voneinander bei. „Angesichts der Energiepreise ist es wichtig, dass wir wieder mehr die dezentralen Lösungen in den Blick nehmen“, sagt sie. Kleinere Städte oder Dörfer könnten sich mit Strom durchaus selbst versorgen. „Das entlastet das Stromnetz und dient am Ende der Allgemeinheit.“