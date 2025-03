Wer in den kommenden sechs Monaten das Geschehen im Hauptjahr des Müntzer-Gedenkens mit Texten begleiten wird.

Stadtschreiber-Stelle in Allstedt ist vergeben

Die Müntzer-Silhouette vor dem Schlossmuseum in Allstedt.

Allstedt/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen: Ariana Emminghaus, Jahrgang 1995, wird ab dem 1. April das sechsmonatige Stadtschreiber-Stipendium in Allstedt antreten und im Hauptjahr des Müntzer-Gedenkens das Geschehen in der Stadt mit ihren Texten begleiten. Die große Mehrheit der Jury habe für Emminghaus gestimmt, sagt Allstedts Hauptamtsleiterin Evelyn Edler.

Auf die Ausschreibung der Stadtschreiberstelle hatten sich 17 Interessenten beworben – aus der Region ebenso wie aus ganz Deutschland. Die Jury bestand aus Vertretern vom Literaturbeirat des Landes Sachsen-Anhalt, der Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz (SEG), der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und dem Müntzer-Beirat, der in Allstedt die Veranstaltungen rund um das Gedenken ganz praktisch koordiniert. Eine Mehrheit votierte für Emminghaus.

Allstedts neue Stadtschreiberin: Erster Termin am 2. April beim Auftritt von Margot Käßmann

Die gebürtige Saarbrückerin ist nun für ein halbes Jahr die Stadtschreiberin von Allstedt. Das Stipendium ist mit 1.200 Euro im Monat dotiert, das Geld kommt aus den Müntzer-Fördermitteln, über die die SEG verfügt. Allstedt hat unterdessen eine möblierte Wohnung bereitgestellt, berichtet Edler. Denn die Stadtschreiberin soll den überwiegenden Teil der kommenden sechs Monate in der Stadt verbringen.

„Wir haben schon mehrfach telefoniert“, sagt Edler. Zum persönlichen Antrittsbesuch in Allstedt wird Ariana Emminghaus am 2. April erwartet. Dann findet um 18 Uhr auch schon das erste Ereignis statt, das sie inspirieren könnte: Um 18 Uhr wird Margot Käßmann zum Allstedter Gespräch in der Wigbertikirche erwartet. Damit wird gleichzeitig der neu überdachte Dom als Veranstaltungsort öffentlich eingeweiht.