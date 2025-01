Allstedt/MZ. - In Halle und Magdeburg gibt es das schon seit Jahren – jetzt soll auch Allstedt einen Stadtschreiber bekommen. In diesem Jahr, in dem das 500-jährige Bauernkriegsgedenken seinen Höhepunkt erlebt, will die Stadt einem deutschsprachigen Autor oder einer Autorin die Gelegenheit geben, sich frei von Sorgen um die mögliche Vermarktung der Texte für den eigenen Lebensunterhalt ganz dem Schreiben zu widmen.

