Betrug ums Geld Opfer wiegen sich in Sicherheit: Sparkasse Mansfeld-Südharz warnt - Welche Tricks Betrüger nutzen

Kriminelle haben es nicht nur in Mansfeld-Südharz auf das Geld anderer abgesehen. Die Sparkassen im Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz warnen vor Betrügern und und schildern, welche Tricks sie benutzen und wie man sich schützen kann.