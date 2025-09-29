Betrug ums Geld Opfer wiegen sich in Sicherheit: Sparkasse Mansfeld-Südharz warnt - Welche Tricks Betrüger nutzen
Kriminelle haben es nicht nur in Mansfeld-Südharz auf das Geld anderer abgesehen. Die Sparkassen im Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz warnen vor Betrügern und und schildern, welche Tricks sie benutzen und wie man sich schützen kann.
Aktualisiert: 30.09.2025, 09:07
Sangerhausen/MZ. - Ein falscher Klick hier, übertriebene Gier oder verhängnisvolles Vertrauen in windige Berater: Schnell sind Menschen in den Fängen von Kriminellen, die es nur auf das Geld der Opfer abgesehen haben.