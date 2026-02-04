Seit 25 Jahren führt Andreas Guhl den Kreisschützenverband Sangerhausen – und die Delegierten wollen, dass es so bleibt. Auf dem 34. Kreisschützentag wurde der 64‑Jährige erneut zum Vorsitzenden gewählt. Auch der übrige Vorstand erhielt ein einstimmiges Votum.

Silberjubiläum im Amt: Guhl erneut zum Vorsitzenden des KSV Sangerhausen gewählt

Heiko Roeder (l.) wurde mit einer hohen Auszeichnung geehrt.

Sangerhausen/MZ - 25 Jahre sind eine lange Zeit. In einer Ehe ist dann von Silberhochzeit die Rede. Die 25 spielte jüngst auch auf dem 34. Kreisschützentag des KSV Sangerhausen eine große Rolle. Ins Spiel brachte sie Andreas Guhl. Seit 25 Jahren, also einem Vierteljahrhundert, amtiert der mittlerweile 64-jährige Sotterhäuser nämlich nun schon als Vorsitzender des Kreisverbandes.