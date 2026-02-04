In einer Gartenanlage in Lützen im Burgenlandkreis sind unbekannte Täter in vier Lauben eingedrungen. Was die Diebe dabei gestohlen haben.

Lützen/MZ - Unbekannte Täter sind in vier Lauben in einer Gartenanlage am Schweßwitzer Weg in Lützen (Burgenlandkreis) eingebrochen und haben diese durchwühlt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die Einbrecher nach einem ersten Überblick mehrere Werkzeuge sowie Sektflaschen gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens stand noch nicht fest. Ein Pächter habe die Einbrüche am Dienstagnachmittag bemerkt und Anzeige erstattet. Kriminaltechniker haben an den Tatorten Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.