Polizei bittet um Mithilfe Sie kamen mit Winkelschleifer in der Nacht - Erneute Attacken auf Zigarettenautomaten in Mansfeld-Südharz

In Sotterhausen und Beyernaumburg haben sich unbekannte Täter an Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. In einem Fall mussten die Unbekannten ohne Beute abziehen.