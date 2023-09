Bischofrode/MZ - Geweckt durch Schleifgeräusche, haben Anwohner in Bischofrode in der Nacht zu Freitag Unbekannte dabei ertappt, wie sie sich vermutlich mit einem Winkelschleifer an einem Zigarettenautomaten in der Müllergasse zu schaffen machten. Die Täter flüchteten daraufhin in einem grauen Pkw in Richtung Neckendorf. Eine Fahndung blieb erfolglos, so die Polizei.