Ladenschluss für Nahkauf-Geschäft Sie haben alles versucht - Nach 33 Jahren schließt der letzte Dorfladen in Brücken
Trotz Kundenlob für den Einzelhändler im Nahkauf-Geschäft in Brücken/Helme fahren die Einwohner in die Großmärkte. Was Bürgermeister Michael und sein Vater Hartmut Peckruhn versucht haben, um den Laden attraktiv zu halten.
Aktualisiert: 01.10.2025, 11:13
Brücken - Nach über 33 Jahren hat nun der letzte Gemischtwarenladen in Brücken endgültig geschlossen. Das Nahkauf-Geschäft von Michael Peckruhn hatte von einstmals vier Läden am längsten durchgehalten.