Nicht nur an den Grund- und Sekundarschulen werden händeringend Lehrkräfte gesucht, auch am Gymnasium wird es offenbar schwerer, offene Stellen zu besetzen. Für die Schulen in Mansfeld-Südharz kann man sich bewerben:

Sangerhausen/MZ. - Auch in diesem Monat hat das Land Sachsen-Anhalt wieder 511 Lehrerstellen ausgeschrieben, die so schnell wie möglich besetzt werden sollen. Wie in allen vorangegangenen Runden machen offene Stellen an Sekundarschulen den Löwenanteil aus. In Mansfeld-Südharz hat aktuell offenbar die Sekundarschule „Anne Frank“ in Hettstedt den größten Bedarf.

Gleich sechs neue Lehrer werden hier gesucht – für den Unterricht in Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathe/Physik, Physik/Technik und Sport, wobei für letztere Stelle sogar eine Gehaltszulage winkt. Sie ist mindestens schon seit September vergangenen Jahres ausgeschrieben, ebenso wie die beiden Stellen für Deutsch und Englisch.

Lehrer für Mathe, Chemie, Physik und mehr gesucht

Dreifach in der Ausschreibung vertreten ist die Katharinenschule in Eisleben – mit Lehrerstellen für Englisch, Mathe/Chemie und Musik, für die ebenfalls schon seit September die passende Besetzung gesucht wird. Musiklehrer kann man hier auch ohne Hochschulabschluss werden.

An der Sekundarschule „Martin Luther“ in Mansfeld hofft man weiter auf eine Lehrkraft für Sport, möglichst in Kombination mit Biologie, für Benndorf ist erneut eine Stelle für Englisch ausgeschrieben und die Müntzer-Schule in Sangerhausen braucht nach wie vor eine Lehrkraft für Physik.

Auch an den Gymnasien wird es offenbar schwerer, freie Stellen zu besetzen. In Sangerhausen wird schon seit Herbst eine Verstärkung mit der Fächerkombi Deutsch plus möglichst Englisch gesucht. Ausgeschrieben sind für das Scholl-Gymnasium zudem Stellen für den Ethik- und den Musik- oder Kunsterziehungsunterricht.

22 offene Stellen in Mansfeld-Südharz

Das Humboldt-Gymnasium in Hettstedt sucht weiterhin eine Mathe-Lehrkraft, möglichst in der Fächerkombi mit Physik, und für jemanden, der am Luther-Gymnasium in Eisleben Physik unterrichtet, wird inzwischen sogar eine Gehaltszulage ausgelobt, weil für diese Stelle auch schon seit September eine Besetzung gesucht wird.

Für die Grundschulen Mansfeld und Torgartenstraße in Eisleben sucht das Land Lehrer, die ein beliebiges Fach unterrichten können. An der Natur-Grundschule in Heiligenthal sollten es Deutsch oder Mathe und möglichst Musik sein.

Auch die Pestalozzischule in Eisleben ist mit einer Stelle auf der aktuellen Liste vertreten, ebenso die Berufsbildenden Schulen mit einer Stelle für eine Deutsch-Lehrkraft.

Während in Mansfeld-Südharz insgesamt 22 offene Stellen zu besetzen sind, werden für den Burgenlandkreis allein für die Sekundarschulen 38 Lehrer gesucht.