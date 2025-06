Seit 2024 ist die Straße vor dem verfallenden Haus in Allstedt Am Schild teilweise gesperrt. Wie es mit dem Gebäude jetzt weitergehen könnte.

Schrott-Haus in Allstedt ist plötzlich 10.000 Euro teurer

Die Sperrung vor dem Schrott-Haus in Allstedt besteht schon seit Monaten.

Allstedt/MZ. - Seit dem vergangenen Jahr ist die Straße Am Schild in der Allstedter Innenstadt auf Höhe des Hauses Nummer 5 teilweise gesperrt. Rotweiße Barrieren ragen über die gesamte Grundstückslänge etwa einen Meter weit in die Straße hinein, denn vom Dach des Hauses drohen Teile abzustürzen.