Wechselt baufälliges Haus am Schild in Allstedt erneut den Besitzer?

Die Sperrung vor einem baufälligen Haus in der Straße Am Schild in Allstedt besteht schon seit Monaten.

Allstedt/MZ. - An einer Straßenseite parken ordentlich aneinandergereiht die Autos. Auf der anderen ragt ein Bollwerk aus rot-weißen Absperrzäunen gut einen Meter in die Fahrbahn hinein. Das Grundstück Am Schild 5 in Allstedt ist auf der gesamten Länge abgesperrt, seit Monaten schon.