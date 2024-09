Warnbaken aufgestellt Schaden am Durchlass: Landesstraße 151 in Hohlstedt halbseitig gesperrt

Weil ein Schaden an einem Durchlass an der L151 in Hohlstedt festgestellt wurde, ist die Straße nun halbseitig gesperrt. Ob bereits ein Termin für den Start der Bauarbeiten feststeht.