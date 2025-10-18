weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Weitere Verzögerung beim Stolberger Freizeitbad: Sanierung der Stolberger Thyragrotte dauert voraussichtlich bis Ende März

Weitere Verzögerung beim Stolberger Freizeitbad Sanierung der Stolberger Thyragrotte dauert voraussichtlich bis Ende März

Gemeinde Südharz muss erneut den Fertigstellungstermin verschieben. Warum es Probleme gibt, Fachfirmen zu finden und in anderen Bädern sogar die Arbeiten ruhen.

Von Helga Koch 18.10.2025, 10:00
Im Eingangsbereichder Thyragrotte ist ein Aufzug angebaut worden.
Im Eingangsbereichder Thyragrotte ist ein Aufzug angebaut worden. Foto: Schumann

Stolberg/MZ. - Wer sich aufs Baden, Schwimmen oder Saunieren in der Thyragrotte in Stolberg (Mansfeld-Südharz) freut, muss sich weiter gedulden: Das Freizeitbad wird nicht, wie eigentlich erhofft, zum Jahresende öffnen.