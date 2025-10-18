Gemeinde Südharz muss erneut den Fertigstellungstermin verschieben. Warum es Probleme gibt, Fachfirmen zu finden und in anderen Bädern sogar die Arbeiten ruhen.

Im Eingangsbereichder Thyragrotte ist ein Aufzug angebaut worden.

Stolberg/MZ. - Wer sich aufs Baden, Schwimmen oder Saunieren in der Thyragrotte in Stolberg (Mansfeld-Südharz) freut, muss sich weiter gedulden: Das Freizeitbad wird nicht, wie eigentlich erhofft, zum Jahresende öffnen.