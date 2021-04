Sangerhausen: Lehrer werden am Scholl-Gymnasium gesucht

Sangerhausen - Eine schriftliche Information erreichte jetzt die Eltern der Sangerhäuser Scholl-Gymnasiasten. Schulleiter Jens Peter informierte darin über den akuten Mangel an Lehrkräften an der Schule, der dazu führte, dass mittlerweile der achte Stundenplan in diesem Schuljahr „gebaut“ werden ...

Vom Stundenausfall betroffen sind insbesondere die siebten, achten und neunten Klassen. Statt zwei Wochenstunden Physik gibt es für sie nur noch eine und für eine achte Klasse wurde der wöchentliche Deutschunterricht um eine Stunde verringert. Die achten und neunten Klassen am Standort in Kelbra werden nur noch in einer Stunde Ethik pro Woche unterrichtet. Vorgesehen sind laut Lehrplan zwei Stunden pro Woche.

Sangerhausen Scholl-Gymnasium: Mehrarbeit für die Lehrer

„Ich habe bereits Mehrarbeit für die Kollegen angeordnet. Für gewöhnlich beginnen wir mit solchen Maßnahmen bei uns selbst, ehe wir das an die Kollegen weitergeben. Aber es war nicht mehr anders möglich“, sagte der Schulleiter.



„Es ist einfach eine Grenze erreicht. Wir sind vollkommen unterversorgt. Hier muss sich etwas ändern. Für unsere Schule wurden drei Stellen aktuell ausgeschrieben und eine bisher besetzt.“ Oberste Prämisse am Gymnasium sei es, den Stundenausfall vor allem in der Oberstufe so gering wie möglich zu halten. Ohne den Einsatz der Kollegen sei das nicht zu schaffen, sagte Schulleiter Peter.

Sachsen-Anhalt sucht Lehrer

„Ich rette jeden Tag ein Stück der Welt als Lehrer in Sachsen-Anhalt“ - mit diesem Slogan wirbt das Landeskultusministerium Sachsen-Anhalt um neue Lehrer. Auf der Onlineseite kann man tatsächlich als Lehrer in spe ziemlich schnell eine Stelle finden.



Längst hebt man nicht mehr nur auf junge Fachkräfte von den Hochschulen und Universitäten ab, die Not ist mittlerweile so groß, dass Seiteneinsteiger gute Chancen haben, im Schuldienst des Landes Fuß zu fassen.

Aktuell sind in der Stellenausschreibung des Landes Sachsen-Anhalt zwölf freie Stellen für den Landkreis Mansfeld-Südharz aufgeführt. Und zwar werden vier Lehrer für die Berufsbildenden Schulen gesucht. Zu besetzen wären die Fächer Deutsch, Elektrotechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung sowie Physik.



Landesweit sind Lehrer Mangelware

Dabei ist die Fächerkombination freigestellt. Gesucht werden auch ein Musiklehrer für die Grundschule in Großörner, ein Chemielehrer und ein Religionslehrer fürs Hettstedter Gymnasium, eine Sportlehrerin für die Sekundarschule in Röblingen und ein Hauswirtschaftslehrer für die Ganztagsschule in Hettstedt sowie ein Mathelehrer, der in der Sekundarschule in Benndorf arbeiten soll.



Das Scholl-Gymnasium Sangerhausen taucht in der aktuellen Stellenausschreibung des Landes mit einer offenen Stelle auf: Gesucht wird eine Sportlehrerin. Auch hier ist die Fächerkombination unerheblich.

Scholl-Gymnasium Sangerhausen wird selbst aktiv

Schulleiter Peter verlässt sich indes längst nicht mehr nur auf die Stellenausschreibungen seines Dienstherrn, sondern wird selbst aktiv: „Wir haben ein gutes Netzwerk mit den Universitäten und Hochschulen in Leipzig, Halle, Magdeburg und Erfurt. Wir pflegen guten Kontakt zu den Studenten.



Manche von ihnen haben am Scholl-Gymnasium ihr Abitur abgelegt.“ Aktuell hilft ein Student der Martin-Luther-Universität Halle im Mathematikunterricht aus. Er wird im kommenden Jahr hoffentlich sein Referendariat in Sangerhausen am Scholl-Gymnasium beginnen, hofft Peter, und dann als neuer Mathe- und Physiklehrer am Scholl einsteigen.

Kurz vor Weihnachten gibt sich Peter in der schriftlichen Information an die Eltern sehr optimistisch und schreibt: „Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, erwarten wir durch die Rückkehr von Lehrkräften aus dem Mutterschutz ein Anheben der Stundenzahl.“ Und nicht zuletzt läuft ja auch noch bis zum 3. Januar 2020 die Stellenausschreibung des Landesschulamts. (mz)