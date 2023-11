Matthias Grünberg, Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Viele Besucher kamen im Jubiläumsjahr in das Europa-Rosarium.

Saisonabschluss - Welche Bilanz das Europa-Rosarium in Sangerhausen zieht

Familie Psiuk störte das regnerische Wetter am Dienstag nicht. Die Familie kommt oft ins Rosarium, natürlich mit einer Jahreskarte.

Sangerhausen/MZ. - Die Regentrude hat es in diesem Jahr gut gemeint mit dem Europa-Rosarium. Auch am Dienstag, dem letzten Tag der Saison, goss sie zeitweise noch einmal die Rosen, Bäume und Sträucher in der größten Rosensammlung der Welt.