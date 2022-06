Rottleberöder vermissen ihre Schwanenfamilie

Pfingsten sind das Elternpaar und ihre fünf Jungen zuletzt auf dem Schlossteich gesehen worden. Niemand kann das Verschwinden so recht erklären.

Seit Jahrzehnten ziehen Schwanenpaare ihre Jungen auf dem Schlossteich in Rottleberode auf. In diesem Jahr gab es nach mehrjähriger Pause erstmals wieder kleine Schwäne. Doch seit Pfingsten sind die Tiere spurlos verschwunden.

Rottleberode/MZ - Alles Beobachten, alles Absuchen am Ufer - umsonst. Die Schwanenfamilie mit fünf Jungen ist seit Pfingsten spurlos vom Schlossteich in Rottleberode (Mansfeld-Südharz) verschwunden. Umso größer sei nun das Rätselraten über die Ursache, sagt Ortsbürgermeisterin Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode). „Viele Leute sprechen uns an und rufen an“, bestätigt Karin Rosemann vom Geschichts- und Traditionsverein, „aber wir haben keine Antwort.“ Ähnliches sagen Vereinskollegin Uta Brodhuhn und Irmtraud Hausherr vom örtlichen Tierschutzverein. Alle sind ratlos - und traurig, wuchsen doch nach mehrjähriger Pause endlich mal wieder kleine Schwäne heran.