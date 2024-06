Sangerhausen. - Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro hat ein junger Mann am Samstagvormittag aus einem Geschäft in der Sangerhäuser Innenstadt gestohlen. Wie bei der Polizei angezeigt wurde, hat der Dieb in dem Geschäft in der Göpenstraße mehrere Kartons mit teuren Parfumflaschen eingesteckt.

Insgesamt soll der Wert der Beute bei fast 500 Euro liegen. Der Täter wurde als 18 bis 20 Jahre jung und von südländischem Aussehen beschrieben. Konkret wurden dunkles Haar und eine schlanke Gestalt genannt. Der Mann soll ein rotes Oberteil getragen und einen schwarzen Rucksack dabeigehabt haben.

Zeugen, die am Samstag in Sangerhausen Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten oder die sonst sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, bittet die Polizei, sich unter 03475 6700 an das Revier Mansfeld-Südharz zu wenden.