Neuer OB sieht Gesprächsbedarf in Sachen Kultur und Tourismus

Das Rosarium ist der Hauptanziehungspunkt in Sangerhausen. Die Rosenstadt GmbH organisiert dort zahlreiche Veranstaltungen.

Sangerhausen - Für die Geschäftsführung der Rosenstadt Sangerhausen GmbH (RSS) wird es erst mal eine Interimslösung geben. Das hat der neue Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) bestätigt. Der OB ist qua Amt Chef des Tourismusverbands Sangerhausen-Südharz, dem die RSS GmbH untersteht.

Lösung für halbes Jahr

Demnach ist geplant, dass Heiko Leßmann, der bisherige Marketingchef, die Firma im nächsten halben Jahr führt und damit die Nachfolge von Matthias Grünberg antritt. Grünberg war Anfang August zur Evangelischen Stiftung Neinstedt gewechselt. Die RSS GmbH ist unter anderem für den touristischen Betrieb des Europa-Rosariums und des Erlebniszentrums Bergbau in Wettelrode zuständig.

Kein großes Bewerberfeld

„Es gibt im wesentlichen zwei Gründe für die Entscheidung“, sagte Schweiger. Die vom Tourismusverband durchgeführte Ausschreibung habe nicht so ein großes Bewerberfeld erbracht, wie man erhofft habe.

„Wichtiger ist jedoch, dass ich beabsichtige, demnächst über den gesamten Bereich Kultur und Tourismus mit allen Beteiligten zu reden. Ich habe auch bei Gesprächen zu meinem Bürgerprogramm gemerkt, dass es hier Redebedarf gibt und sich in Teilen etwas Frust angestaut hat“, sagte Schweiger. Deshalb wolle er darüber diskutieren, was man anders machen wolle und könne.

Stadt spart auch etwas Geld

Der OB nannte unter anderem das Beispiel des Weihnachtmarkts in der Kernstadt, der in Verantwortung der RSS laufe. Es habe Kritik gegeben, dass sich die Rosenstadt nur um Sangerhausen kümmere, die Ortsteile aber keine Unterstützung für ihre Weihnachtsmärkte erhielten. Auch wolle er darüber reden, ob man vielleicht das „Fest der 1.000. Lichter“ im Rosarium wieder aufleben lasse.

Nach dem halben Jahr soll dann entschieden werden, wer die GmbH dauerhaft führt. „Es ist ja entscheidend, dass der neue Geschäftsführer weiß, für was er zuständig ist.“ Mit der Interimslösung spare die Stadt am Ende auch etwas Geld, so das Stadtoberhaupt. Das sei aber nur ein Nebeneffekt.