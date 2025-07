Seit Mittwoch können Rosenfreunde gepflanzte Rosen in Sangerhausen kostenlos ausgraben und mitnehmen. Im Hochsommer ist das ein riskantes Unterfangen, weiß der ehemalige Rosariumsgärtner Heinz Hesse und gibt Tipps, wie die Blumen jetzt überleben können.

Rosen-Umpflanzaktion in Sangerhausen - Rosariums-Gärtner verrät Tipps für Zuhause

Christian Schwabe aus Sangerhausen schaute am Donnerstag, welche Rosen noch auf dem Beet am Schützenplatz stehen.

Sangerhausen/MZ. - Das Thermometer zeigte 39 Grad Celsius, als am Mittwoch, am bisher heißesten Tag des Jahres, die „Rosenretter“ auf dem Sangerhäuser Schützenplatz am Werk waren.