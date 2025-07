Die MZ unterwegs am heißesten Tag des Jahres Das sind die Hitzehelden aus Eisleben, Helfta, Sangerhausen und Hettstedt

Was tun an ohnehin schon heißen Arbeitsorten am heißesten Tag des Jahres? Die MZ auf Hitzetour durch den Landkreis. Sie stößt dabei auf Tiere, die vormachen, was an solchen Tagen das Beste ist.