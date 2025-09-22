weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Geschütztes Kleindenkmal: Rätselraten um Steinkreuz in Thürungen

Geschütztes Kleindenkmal Rätselraten um Steinkreuz in Thürungen

Bei Schachtarbeiten in Thürungen finden Bauarbeiter ein verschollenes Kleindenkmal. Welche Rätsel es den Kleindenkmalforschern vom Heimat- und Geschichtsverein „Goldene Aue“ aufgibt.

Von Von: Steffi Rohland 22.09.2025, 06:00
Heinz Noack (re.) dokumentiert das gefundene Steinkreuz. Es wurde von Peter Gäpler (li.) sichergestellt.
Heinz Noack (re.) dokumentiert das gefundene Steinkreuz. Es wurde von Peter Gäpler (li.) sichergestellt. Foto: Steffi Rohland

Thürungen - Peter und Birgit Gäpler sitzen noch am Frühstückstisch, als vor ihrem Fenster in der Thürunger Dorfstraße der Bagger seine Arbeit aufnimmt. Hier werden derzeit die Stromleitungen der Mitnetz in die Gehweganlagen gelegt. Plötzlich verstummt der Bagger wieder.