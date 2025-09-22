Bei Schachtarbeiten in Thürungen finden Bauarbeiter ein verschollenes Kleindenkmal. Welche Rätsel es den Kleindenkmalforschern vom Heimat- und Geschichtsverein „Goldene Aue“ aufgibt.

Heinz Noack (re.) dokumentiert das gefundene Steinkreuz. Es wurde von Peter Gäpler (li.) sichergestellt.

Thürungen - Peter und Birgit Gäpler sitzen noch am Frühstückstisch, als vor ihrem Fenster in der Thürunger Dorfstraße der Bagger seine Arbeit aufnimmt. Hier werden derzeit die Stromleitungen der Mitnetz in die Gehweganlagen gelegt. Plötzlich verstummt der Bagger wieder.