Während des „Frühlingserwachens“ in Sangerhausen findet am 12. April der erste Samstagsmarkt statt. Was zu der Premiere geplant ist und womit die Stadt Händler locken will.

Premiere: Am 12. April gibt es den ersten Samstagsmarkt in Sangerhausen

Seit Jahren ist Daniel Kuhn von der Baumschule in Liedersdorf auf dem Sangerhäuser Wochenmarkt vertreten. Am 12. April gibt es diesen erstmals auch an einem Samstag.

Sangerhausen - Jetzt steht das Datum fest. Der erste Samstagsmarkt in Sangerhausen findet im Rahmen des „Frühlingserwachens“ statt, und zwar am 12. April. Wie die Stadt am Donnerstagnachmittag auf Anfrage mitteilte, soll es den Markt an dem Tag von 9 bis 13 Uhr geben. Er wird in Kombination mit einem Kleider- und Kinderbasar beziehungsweise Secondhand-Markt stattfinden.