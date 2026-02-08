Torsten Müller steht seit zehn Jahren an der Spitze des Traditionsvereins. Für das Gastspiel beim Nachtumzug in Berga holte er sich Hilfe bei der künstlichen Intelligenz.

Torsten Müller ist der Präsident des Hackpfüffeler Karnevals Clubs. Er poliert nicht nur das Wappen seines Vereins regelmäßig auf.

Hackpfüffel/MZ. - „Licht ist einfach mein Ding“, sagt Torsten Müller, seines Zeichens Präsident des Hackpfüffeler Karnevals Clubs (HKC). Da kam die Einladung des Bergaer Karneval Clubs (BKC) zum ersten Nachtumzug gerade recht, um sich in seinem Element auszutoben.