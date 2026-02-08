weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Karneval in Mansfeld-Südharz: Präsident des Hackpfüffeler Karneval Clubs begeistert Karnevalisten mit KI

Torsten Müller steht seit zehn Jahren an der Spitze des Traditionsvereins. Für das Gastspiel beim Nachtumzug in Berga holte er sich Hilfe bei der künstlichen Intelligenz.

Von Steffi Rohland 08.02.2026, 06:00
Torsten Müller ist der Präsident des Hackpfüffeler Karnevals Clubs. Er poliert nicht nur das Wappen seines Vereins regelmäßig auf.
Torsten Müller ist der Präsident des Hackpfüffeler Karnevals Clubs. Er poliert nicht nur das Wappen seines Vereins regelmäßig auf. (Foto: Steffi Rohland)

Hackpfüffel/MZ. - „Licht ist einfach mein Ding“, sagt Torsten Müller, seines Zeichens Präsident des Hackpfüffeler Karnevals Clubs (HKC). Da kam die Einladung des Bergaer Karneval Clubs (BKC) zum ersten Nachtumzug gerade recht, um sich in seinem Element auszutoben.