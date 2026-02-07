Einsatz auf dem Planteurteich Feuerwehren in Hettstedt zeigen, wie Rettung nach Einbruch im Eis gelingt

Wenn das Eis nachgibt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In einer intensiven Übung trainierten Feuerwehrleute, wie sie Eingebrochene mit einfachen Mitteln schnell und sicher ans Ufer ziehen – unter realen Bedingungen.