weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Einsatz auf dem Planteurteich: Feuerwehren in Hettstedt zeigen, wie Rettung nach Einbruch im Eis gelingt

Wenn das Eis nachgibt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In einer intensiven Übung trainierten Feuerwehrleute, wie sie Eingebrochene mit einfachen Mitteln schnell und sicher ans Ufer ziehen – unter realen Bedingungen.

Von Susanne Christmann 07.02.2026, 06:00
Besonders das Herausheben des Verunglückten aus dem eiskalten Wasser verlangt Umsicht und die richtigen Handgriffe.
Hettstedt/MZ. - Das Eis des Planteurteiches ist - Hettstedts stellvertretender Chef der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) David Lange hat es nachgeprüft - 16 Zentimeter dick.