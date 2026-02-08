Zörbig - In Zörbig ist am Sonntag Wahltag. Wahlberechtigte, die ihre Stimme noch nicht per Briefwahl abgegeben haben, können zwischen 8 und 18 Uhr in ihrem jeweiligen Wahlbezirk unter Vorlage ihres Personalausweises und ihrer Wahlbescheinigung wählen. Briefwahlunterlagen werden ebenfalls noch bis 18 Uhr angenommen, sofern sie bis zu diesem Zeitpunkt in den Briefkasten des Zörbiger Rathauses eingeworfen werden.

Zur Wahl steht lediglich ein Kandidat: Matthias Egert (CDU), der das Amt des Bürgermeisters bereits zuvor innehatte. Die Frist zur Aufstellung weiterer Kandidaten endete am 2. Dezember 2025, wurde jedoch von niemandem genutzt. Damit tritt Egert ohne Gegenkandidaten zur Wahl an.

Ungeachtet dessen wird das Wahlverfahren ordnungsgemäß durchgeführt. „Ich freue mich über jeden, der mich dabei unterstützt, die zweite Amtszeit richtig gut zu beginnen“, erklärte Egert in den sozialen Medien. Seine erste Amtszeit endet am 30. Juni, die zweite beginnt am 1. Juli und hat eine Dauer von sieben Jahren.