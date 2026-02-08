Darum ist Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg mit Platin-Theken-Star ausgezeichnet worden.

Mit dem Platin-Theken-Star wurden die Mitarbeiter des E-Centers in Bernburg ausgezeichnet.

Bernburg/MZ. - Große Erfolge entstehen selten über Nacht. Sie sind das Ergebnis von Ausdauer, Teamgeist und dem Willen, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Genau diesen Weg sind die den E Center, geführt von Herrn Heiko Grunert, Kaufmann aus Aschersleben im vergangenen Jahr gegangen – und wurden dafür mit einer besonderen Auszeichnung belohnt: dem Platin-Theken Star.