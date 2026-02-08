Die Autobahn GmbH will in den kommenden Wochen auf dem Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen vorbereitende Maßnahmen für eine Fahrbahnsanierung umsetzen.

Merseburg/MZ - Verkehrsteilnehmer müssen auf der Autobahn 38 in den kommenden Wochen mit Einschränkungen rechnen. Nach Information der zuständigen Autobahn GmbH soll von Montag, 9. Februar, bis Freitag, 6. März, die Strecke zwischen den Anschlussstellen Merseburg-Süd und Leipzig Südwest betroffen sein.

In beiden Fahrtrichtungen sind temporäre Verkehrseinschränkungen in einzelnen Abschnitten möglich. Dazu gehören im Speziellen, dass Spuren gesperrt werden und die Geschwindigkeit entsprechend heruntergesetzt werden muss.

Die Autobahn GmbH begründet die Maßnahmen mit vorbereitenden Arbeiten für die Fahrbahninstandsetzung auf diesem Stück. Darüber hinaus sollen Prüfarbeiten stattfinden. Daher werden die Verkehrsteilnehmer auch gebeten, besonders Rücksicht zu nehmen und ihre Fahrweise anzupassen, um die vor Ort Tätigen bei der Arbeit zu schützen.