Der Dessauer Kinder- und Jugendzirkus „Raxli Faxli“ feiert Geburtstag. Zirkusdirektor Axel Weiß schaut auf eine bewegte Zeit zurück.

Mehr als Jonglieren: Dessauer Zirkus „Raxli Faxli“ wird 18 Jahre alt - und hat noch einiges vor

Dessau/MZ. - 18 Jahre ist er am 30. Januar alt geworden. Also ist der Kinder- und Jugendzirkus Raxli Faxli nun volljährig. Der Geburtstag wurde mit einem Tag der offenen Zirkustür von 15 bis 18 Uhr in der oberen Etage des Dessau Centers gefeiert. Viele Kinder und Jugendliche sind der Einladung gefolgt.