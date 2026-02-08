Erinnerung an Schule des vom Braunkohle-Tagebau verschluckten Ortes Niemegk Lehrerin des versunkenen Orts
Bis zur Räumung und Zerstörung von Niemegk im Jahr 1978 lehrte Gudrun Engelhardt in der Dorfschule Deutsch. Ex-Schüler zahlen es ihr nun mit einer Erinnerungssammlung in Buchform zurück.
08.02.2026, 09:00
Bitterfeld/Mz. - Dass Lehrer die Schule wechseln, ist nichts Ungewöhnliches. Dass sie müssen, schon. Wenn es dann gleich noch ein ganzes Kollegium samt Schülerschaft trifft, ist das sogar Stoff für ein ganzes Buch.