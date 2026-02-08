Bis zur Räumung und Zerstörung von Niemegk im Jahr 1978 lehrte Gudrun Engelhardt in der Dorfschule Deutsch. Ex-Schüler zahlen es ihr nun mit einer Erinnerungssammlung in Buchform zurück.

Die frühere Niemegker Lehrerin Gudrun Engelhardt blättert in ihren eigenen Erinnerungen, die auch in den Band eingeflossen sind.

Bitterfeld/Mz. - Dass Lehrer die Schule wechseln, ist nichts Ungewöhnliches. Dass sie müssen, schon. Wenn es dann gleich noch ein ganzes Kollegium samt Schülerschaft trifft, ist das sogar Stoff für ein ganzes Buch.