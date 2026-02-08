Beiträge für Kindertagesstätten Mansfelder Grund-Helbra plant Anstieg von 30 Euro: Was Eltern andernorts in Mansfeld-Südharz zahlen

Der geplante Anstieg der Elternbeiträge in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra wird derzeit lebhaft diskutiert. Die MZ zieht den Vergleich zu den Kosten in anderen Kommunen. Zu welchem Ergebnis sie kommt.