Die Polizei warnt: „Autoklinker“ überprüfen geparkte Fahrzeuge, ob sie verschlossen sind und nehmen Wertgegenstände aus den Autos mit. Die Täter hätten unter anderem im Südharzer Ortsteil Bennungen, aber auch in der Stadt Hettstedt zugeschlagen.

Polizei warnt vor „Autoklinkern“ in Mansfeld-Südharz - Diebe suchen nach Wertgegenständen

Sangerhausen/MZ - Die Polizei warnt vor sogenannten Autoklinkern in Mansfeld-Südharz. „In den vergangenen Tagen hat es eine ganze Reihe Fälle im Landkreis gegeben, in denen Diebe vor allem nachts die Türgriffe von geparkten Autos betätigt haben“, sagt Steffi Schwan, die Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz in Eisleben. Aus unverschlossenen Fahrzeuge seien dann Wertgegenstände und vieles andere verschwunden.