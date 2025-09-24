weather wolkig
  4. Suche nach vermisstem Rentner: Polizei fahndet mit Hubschrauber bei Sangerhausen nach 68-Jährigem - Mann wird nach Stunden gefunden

Mit jeder Menge Einsatzkräften, einem Fährtenhund und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Montag nach einem vermissten 68-jährigen Sangerhäuser gesucht. Der Mann konnte nach Stunden im Wald bei Gorenzen gefunden werden.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 24.09.2025, 08:51
Ein Polizeihubschrauber war am Dienstag bei der Suche nach dem Rentner auch zwischen Sangerhausen und Wippra im Einsatz. (Symbolfoto: Lutz Sebastian)

Sangerhausen/Wippra - Ein vermisster 68-Jähriger hat am Dienstag für Aufregung in der Sangerhäuser Region gesorgt.