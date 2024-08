Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der A 38 tödlich verunglückt. Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei gegen zwei Uhr zwischen der Raststätte Rohnetal und der Anschlussstelle Allstedt in Richtung Göttingen. Nach aktuellem Kenntnisstand prallte das Auto gegen ein Brückengeländer und kam in der Böschung abseits der Autobahn zum Stehen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer aus Thüringen noch an der Unfallstelle.

Sein ebenfalls aus dem Kyffhäuserkreis stammender 42-jähriger Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Halle gebracht. Er befindet sich der Polizei zufolge derzeit in einem sehr kritischen Zustand.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen der Autobahn gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden und wird durch einen Gutachter ermittelt werden müssen. Die notwendigen Unfallursachenermittlungen dauern weiter an.