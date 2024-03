Photovoltaik nun auch auf Denkmälern möglich - Was man in Mansfeld-Südharz davon hält

Sangerhausen/Stolberg/EiSleben/MZ. - Bisher waren sie faktisch so gut wie verboten, doch ab sofort können in MSH auch Solaranlagen auf Denkmälern errichtet werden. Wie Kreissprecherin Romy Stietz mitteilte, ändert der Landkreis seine bisherige Genehmigungspraxis. Hintergrund sei ein neuer Runderlass der Staatskanzlei in Magdeburg.