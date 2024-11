Beim Tag der Courage und des Ehrenamtes wurde an der Pestalozzi-Schule in Sangerhausen auch das wichtige Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in den Mittelpunkt gerückt.

Sangerhausen/MZ. - Schon seit Jahren engagieren sich Schüler und Lehrer der Pestalozzi-Schule in Sangerhausen gegen Rassismus. So geht es auch aus dem Selbstverständnis der Schule hervor. In der vergangenen Woche fand an der Pestalozzi-Schule rund um das Thema wieder ein eindrucksvoller Tag der Courage und des Ehrenamtes statt.

Ehrenamtliche stellen sich an Pestalozzi-Schule in Sangerhausen vor

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde nicht nur das Engagement der Ehrenamtlichen gewürdigt, sondern auch das wichtige Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in den Mittelpunkt gerückt. Die geladenen Ehrenamtlichen nutzten dabei die Gelegenheit, sich und ihre Aufgaben vorzustellen.

Egal ob Elternsprecherin der Pestalozzi-Schule, ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg, dem Vorsitzenden des Karnevalvereins Hackpfüffel oder Mitgliedern des Lions- Clubs – sie alle kamen mit Schülern und Lehrern ins Gespräch.

Schüler ebenfalls ehrenamtlich aktiv

Prominente Unterstützung gab es an diesem Tag durch Sebastian Krumbiegel. Der Sänger der Musikgruppe „Die Prinzen“ ist seit 2006 Pate der Pestalozzi-Schule. „Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen der Ehrenamtlichen konnten in einer gemeinsamen Gesprächsrunde geteilt werden und boten den Schülerinnen und Schülern wertvolle Einblicke in die Bedeutung des Ehrenamtes“, schildert Organisatorin Diana Wozny.

Aber nicht nur die geladenen Gäste berichteten von ihrem Engagement, sondern ebenso einige Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule. Hierbei präsentierte etwa Esthin aus der siebenten Klasse ihr akrobatisches Können. Musikalisch wurde dieser Auftritt sowie der gesamte Projekttag von Steven aus der sechsten Klasse untermalt.

Der 13-Jährige ist seit seinem achten Lebensjahr als DJ tätig. Auch zwei Schülerinnen, die Mitglieder verschiedener Jugendfeuerwehren sind, stellten ihr Engagement vor: Natalie aus der neunten Klasse ist seit vielen Jahren Mitglied der Jugendfeuerwehr in Wolfsberg. Josephin, Schülerin der 10. Klasse, ist in der Feuerwehr Stolberg aktiv.

Sebastian Krumbiegel von „Die Prinzen“ als prominenter Pate

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der Auftritt von Stargast Sebastian Krumbiegel. Er begeisterte die Schüler, Lehrer und die Ehrenamtlichen mit zwei Liedern über Zusammenhalt und persönliche Stärke und veranschaulichte die Botschaft, dass jeder Einzelne etwas bewirken kann.

Ein von den Schülern vorbereitetes Buffet rundete den Tag ab und schuf eine angenehme Atmosphäre für weitere Gespräche. „Der Tag hat eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement für unsere Gemeinschaft ist und wie sich Schülerinnen und Schüler bereits aktiv in verschiedenen Bereichen einsetzen“, sagt Wozny.

„In einer Zeit, in der Toleranz und gegenseitiger Respekt wichtiger denn je sind, ist es ermutigend zu sehen, wie die Pestalozzi-Schule mit solch einer Veranstaltung ein Zeichen setzt.“ Der Dank gelte allen Beteiligten.