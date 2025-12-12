weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hund in Dittichenrode ausgesetzt: Pekinesen-Mischling an Haltestelle zurückgelassen - warum Besitzerin straffrei bleibt

Eine Pekinesen-Mischlingshündin sorgte Ende August in Dittichenrode für Aufsehen: Kinder entdeckten das angebundene Tier an einer Bushaltestelle. Die Besitzerin konnte ermittelt werden – doch eine Strafe bleibt aus. Wie die Behörden das begründen.

Von Frank Schedwill 12.12.2025, 06:15
Die in Dittichenrode ausgesetzte Hündin. Der Vierbeiner lebt jetzt beim Sohn der Besitzerin.
Die in Dittichenrode ausgesetzte Hündin. Der Vierbeiner lebt jetzt beim Sohn der Besitzerin. (Foto: Pia Michel)

Dittichenrode/MZ. - Die Besitzerin des Ende August im Südharzer Ortsteil Dittichenrode ausgesetzten Hundes ist offenbar ohne Strafe davongekommen.