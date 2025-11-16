Der Bergaer Karneval-Club startet mit neuem Präsidenten in die 50. Session. Jens Hoffmann nach 25 Jahren in den Präsidentenruhestand verabschiedet.

Pabst ist nun Präsident der Karnevalisten in Berga

Nach 25 Jahren an der Spitze des BKC gibt Jens Hoffmann (r,) den Präsidentenposten an Stefan Pabst ab.

Berga - Der Steuermann des Bergaer Narrenschiffs wechselt: Aber er geht nicht von Bord. Nach 25 Jahren endete für Jens Hoffmann die Präsidentschaft beim BKC Berga. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte „Hoffi“, mit einem spürbar großem Kloß im Hals. 531 Elferratssitzungen hat er in dieser Zeit geleitet.